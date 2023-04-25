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6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor! Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu bulan 100 kişiden 1'i olabilirsiniz!

Futbol dünyasını sallayan IQ testi geldi. Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo'yu 100 kişiden birisi olabilirsiniz. 6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor. Söz konusu testte Neymar ve Mohamed Salah fotoğraflarının arasına gizlenmiş Cristiano Ronaldo fotoğrafını bulmak için sadece 6 saniye süre veriliyor. Testi hazırlayanlar bu süre zarfı içerisinde dünya yıldızını bulabileceklerini iddia ediyor.

25.04.2023 08:37 - Son Güncelleme: 25.04.2023 08:37
6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor! Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz!

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran optik illüzyon testlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Neymar ve Mohamed Salah fotoğrafı tüm futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Sporseverlerin ilgisini çeken bu test sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. Ancak testi tanımlanan süre içerisinde çok az kişi tamamlayabildi.

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6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor! Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz!

Testte Cristiano Ronaldo en altta çizgiyle işaretlenmiş olsa da bulması oldukça zor görünüyor.

6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor! Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz!

Optik illüzyonlarla oynayarak zihin oyunları yaratan bu test sadece futbolseverleri değil herkesi kendine hayran bırakıyor.

6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor! Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz!

Dünya genelinde konuşulan bu test ülkemizde de büyük ilgi gördü.

6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor! Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz!

Sporseverlerin yanı sıra optik illüzyonlara meraklı olanlar da testi denemek istiyor.

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