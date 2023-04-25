6 saniyede bulamayanlar çıldırıyor! Futbol dünyasını sallayan IQ testi! Fotoğraftaki Cristiano Ronaldo’yu bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz!

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran optik illüzyon testlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Neymar ve Mohamed Salah fotoğrafı tüm futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Sporseverlerin ilgisini çeken bu test sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. Ancak testi tanımlanan süre içerisinde çok az kişi tamamlayabildi.