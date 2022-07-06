6 bankadan atak! 30 bin TL birikimi olana en yüksek 32 günlük mevduat faizi getirisi değişti! Mevduat faizlerinde deprem!

Kur korumalı TL mevduat hesapları ile vatandaşlar en düşük miktarda TL birikimleri bağlamında bile cazip kazançlar elde etmeye başladı. Öte yandan daha yüksek hoş geldin faiz oranlarının gördüğünüz ve 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında ise yüksek oranlar büyük ilgi görüyor. 30.000 TL birikimini en yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesabı üzerinden değerlendirmek isteyenler, %22'lere varan avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor. Bankaların yüksek faiz oranları ile duyurdukları vadeli mevduat hesaplarında ilaveten günlük bankacılık işlemleri de ilavetenlıklı biçimde yapılmaya devam ediyor.