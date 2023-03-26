6 ayda öyle bir şey yaptı ki Barbie Bebek gibi oldu! Dünyanın en çirkin gelini diyenleri değişimiyle dumur etti

Herkes tarafından dünyanın en çirkin gelini olarak tanınan kadının hikayesi duyanları şoke etti. O yıllarca çirkinlikle suçlandı ve ağır ithamların hedefi oldu. Ancak pes etmedi ve kendine inandı. Büyük bir azimle harekete geçerek herkesi şaşırtacak bir dönüşüm geçirdi. Birçok insanın önyargılarına rağmen bu kadın güçlü iradesi sayesinde öyle bir değişim yaşadı ki görenlerin ağzı bir karış açıkladı. Bugün eski fotoğraflarına bakanlar bile onu tanıyamıyor.