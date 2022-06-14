5724’e kısa SMS göndermeniz yeterlidir! TC kimlik no ile başvuran herkese 125 bin TL hesaplara aktarılıyor!
Vakıfbank, kendi bünyesinden ihtiyaç kredisi hizmeti almak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini ve ilgili kampanya kapsamında 90 gün ödeme erteleme fırsatı sunacağını belirtti. Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri çerçevesinde giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşı destek ihtiyacı hisseden vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka, ilgili kredi hizmetine ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaştı.
Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan ve geliştirdiği kampanyalarda da kamu bankası olmasının avantajını hissettiren Vakıfbank, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçları kapsamında vatandaşlara destek olacağını belirtti. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre kredi notu yeterli olan tüm vatandaşlara, düşük faiz karşılığında 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını bildirildi. İşte Vakıfbank'ın ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları
Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri çerçevesinde giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşı destek ihtiyacı hisseden vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka, ilgili kredi hizmetine ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaştı.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, başlangıç faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak belirledi.
Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama Tablosu
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 125 bin TL üst limitli, 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasından nakit desteği almak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu yayınlandı.
Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yer alan içeriğe göre 100 bin TL'lik kredi kullanımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 24 ay vade ve yüzde 1,55 faiz oranı karşılığında 5.203,64 TL olarak hesaplandı.