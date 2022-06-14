5724’e kısa SMS göndermeniz yeterlidir! TC kimlik no ile başvuran herkese 125 bin TL hesaplara aktarılıyor!

Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan ve geliştirdiği kampanyalarda da kamu bankası olmasının avantajını hissettiren Vakıfbank, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçları kapsamında vatandaşlara destek olacağını belirtti. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre kredi notu yeterli olan tüm vatandaşlara, düşük faiz karşılığında 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını bildirildi. İşte Vakıfbank'ın ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları