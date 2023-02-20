5.500+1.300 TL= 6.800 TL ek ilave! SSK, Bağkur'luya 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2000-2002-2008 sonrası sigortalılar...
2021 senesinde yapılması beklenilen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların aylık bağlanma oranlarının yükseltilmesi için intibak yasası bekleniyor. Peki, emekliye intibak çıkacak mı? İntibak yasası son durum nedir? İşte detaylar.
Emekliler Ocak'ta yeni yıl maaşlarına kavuştular. Maaşlara %30 zam yapıldı. En düşük emekli aylığı tabanı 5.500 TL olarak belirlendi. Şimdi gündemde intibak yasası ve Temmuz zammı konuşuluyor. İntibak yasasının çıkmasıyla beraber 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilecek ve primler eşitlenecek. Böylelikle maaşlarda artış sağlanmış olacak. Peki, 2023 intibak yasası çıkacak mı? İntibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte son durum...
EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?
İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.
EŞİTLİK SAĞLANACAK
2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.
İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI, 2000 SONRASI İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?
Ankara kulislerinde konuşulan intibak yasasına ilişkin detayları SGK Uzmanı Özgür Kaya intibak yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu;
"Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük.