55 yaş üstü 13 milyon kişiye 500, 625 ve 750 TL ek ödeme, 100 bin TL kredi müjdesi geldi! Bayram gelmeden bayram havası esti!

Halk Bankası, emeklilik hakkı bulunan tüm vatandaşlar için önemli iki duyuruda bulundu. Kamu bankası tarafından yapılan duyuruya göre ilgili şartları sağlayan ülke vatandaşlarına hem karşılıksız hem de geri ödemeli nakit hizmetlerinin verileceği bilgisi kaydedildi. İşte Halk Bankası'nın 13 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren yeni ödeme kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları