55 yaş üstü 13 milyon kişiye 500, 625 ve 750 TL ek ödeme, 100 bin TL kredi müjdesi geldi! Bayram gelmeden bayram havası esti!
Döviz kurlarının ve altın piyasasının yukarı yönlü hareketler sergilemeleri, temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere tüm gereksinimlerin karşılanabilmesi konusunun önünde büyük bir engel olarak durmaya başladı. Emlaktan otomotive, gıdadan tekstile birçok farklı kategoride gözlenen yüksek oranlı zamlar, özellikle ayın sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emekli vatandaşların bütçelerini nerede ise sıfırladı. Söz konusu maliyet artışlarından etkilenen emekli vatandaşlar, bütçelerini toparlamak amacı ile destek arayışı içerisine girmeye başladılar.
Halk Bankası, emeklilik hakkı bulunan tüm vatandaşlar için önemli iki duyuruda bulundu. Kamu bankası tarafından yapılan duyuruya göre ilgili şartları sağlayan ülke vatandaşlarına hem karşılıksız hem de geri ödemeli nakit hizmetlerinin verileceği bilgisi kaydedildi. İşte Halk Bankası'nın 13 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren yeni ödeme kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları
Emekli vatandaşların bütçelerini toparlamak adına girdikleri arayış sürecine, kamu bankalarından olan Halk Bankası destek verdi. Hem karşılıksız ödeme hem de düşük faizli geri ödeme hizmeti sunacağını açıklayan banka, ilgili kampanyalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaştı.
Halk Bankası'ndan Emekli Vatandaşlara 3 Farklı Nakit Ödeme Hizmeti!
Kamu bankalarından biri olan ve geliştirdiği dönemsel kampanyalarının avantajları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Halk Bankası, yenilenen Sosyal Güvenlik Kurumu maaş protokolü kapsamında yeni bir promosyon kampanyası geliştirdiğini açıkladı.
Halk Bankası tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda emekli maaşı hesabını 3 yıllığına banka bünyesine taşıyan tüm emekli vatandaşlara, aldıkları SGK maaşı tutarlarına göre farklı tutarlarda ek ödemelerin yapılacağı bilgisi kaydedildi.
Halk Bankası'nın emekli promosyonu kampanyası kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:
- SGK emekli maaşı 0- 1.499 TL aralığında olan vatandaşlara: 500 TL
- SGK emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olan vatandaşlara: 625 TL
- SGK emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olan vatandaşlara: 750 TL