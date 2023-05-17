53 kişiden sadece 1’inin 8 saniyede hedefe ulaştığı IQ testi! Kaplanların içindeki zebrayı bulan kişi sayısı çok az! Sadece dahiler bulabiliyor

Dünya çapında popülerlik kazanan optik illüzyon testlerinden biri olan kaplanlar arasındaki zebrayı bulma testi, dikkatli ve kuvvetli zekâya sahip olanları ortaya çıkarıyor. Çok az kişi tarafından fark edilen zebrayı bu heyecan verici görselde bulabilir misin sorusu size yöneltiliyor. Kaplanlı optik illüzyon testinde gizlenmiş zebra'yı 8 saniyede bulanlar dikkatleri üzerine çekiyor.