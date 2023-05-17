53 kişiden sadece 1'inin 8 saniyede hedefe ulaştığı IQ testi! Kaplanların içindeki zebrayı bulan kişi sayısı çok az! Sadece dahiler bulabiliyor
Dünya çapında büyük bir popülerlik kazanan optik illüzyon testleri, insanları büyülemeye ve düşündürmeye devam ediyor. Bu testlerden biri de kaplanlar arasına gizlenmiş zebrayı bulma testi oldu. Altını çizmek gerekirse görseldeki kaplanlar arasındaki zebrayı 8 saniye içinde bulabilenlerin dikkatli ve kuvvetli zekâya sahip olduğu ortaya çıkıyor.
17.05.2023 16:29 - Son Güncelleme: 17.05.2023 16:29
Dünya çapında popülerlik kazanan optik illüzyon testlerinden biri olan kaplanlar arasındaki zebrayı bulma testi, dikkatli ve kuvvetli zekâya sahip olanları ortaya çıkarıyor. Çok az kişi tarafından fark edilen zebrayı bu heyecan verici görselde bulabilir misin sorusu size yöneltiliyor. Kaplanlı optik illüzyon testinde gizlenmiş zebra'yı 8 saniyede bulanlar dikkatleri üzerine çekiyor.