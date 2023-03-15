52 milyar insanı sona sürüklediler. Sakın göz göze bile gelmeyin. Türünün en tehlikelisi olarak biliniyor. Sivrisinekler her dönem olduğu gibi insanlar için tehlike yaratmaya devam ediyor. Sivrisinek ısırıklarından bu nedenle korunmak gerekiyor. Bu gizemli hayvanın bir ısırığına maruz kalmak insanı hayatından edebiliyor. Bugüne kadar dünyada yaşayan 109 milyar insandan 52 milyarı sivrisinek ısırığına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.