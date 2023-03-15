52 milyar insanı sona sürüklediler! Sakın göz göze bile gelmeyin! Türünün en tehlikelisi...
Sivrisinekler birçok hastalığın yayılmasına neden olmasıyla dünya genelinde son derece tehlike olarak biliniyor. Yapılan araştırmalarda dünyada yaşamış 52 milyar insanın ölümüne neden olan sivrisinekler tehlike saçmaya devam ediyor. DSÖ tarafından yapılan araştırmalara göre, her yıl yaklaşık 800 bin kişi sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor. Gelin şimdi bu gizemli hayvanların sebep olduğu hastalıkları inceleyelim.
15.03.2023 16:04 - Son Güncelleme: 15.03.2023 16:08
52 milyar insanı sona sürüklediler. Sakın göz göze bile gelmeyin. Türünün en tehlikelisi olarak biliniyor. Sivrisinekler her dönem olduğu gibi insanlar için tehlike yaratmaya devam ediyor. Sivrisinek ısırıklarından bu nedenle korunmak gerekiyor. Bu gizemli hayvanın bir ısırığına maruz kalmak insanı hayatından edebiliyor. Bugüne kadar dünyada yaşayan 109 milyar insandan 52 milyarı sivrisinek ısırığına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
HER YIL 800 BİN KİŞİ...
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 800 bin kişi sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.
Winegard'a göre bugüne kadar 52 milyar insan sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar yüzünden yaşamını yitirdi.