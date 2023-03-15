Vav TV İzle
Haberler Trend 52 milyar insanı sona sürüklediler! Sakın göz göze bile gelmeyin! Türünün en tehlikelisi...

52 milyar insanı sona sürüklediler! Sakın göz göze bile gelmeyin! Türünün en tehlikelisi...

Sivrisinekler birçok hastalığın yayılmasına neden olmasıyla dünya genelinde son derece tehlike olarak biliniyor. Yapılan araştırmalarda dünyada yaşamış 52 milyar insanın ölümüne neden olan sivrisinekler tehlike saçmaya devam ediyor. DSÖ tarafından yapılan araştırmalara göre, her yıl yaklaşık 800 bin kişi sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor. Gelin şimdi bu gizemli hayvanların sebep olduğu hastalıkları inceleyelim.

15.03.2023 16:04 - Son Güncelleme: 15.03.2023 16:08
52 milyar insanı sona sürüklediler! Sakın göz göze bile gelmeyin! Türünün en tehlikelisi...

52 milyar insanı sona sürüklediler. Sakın göz göze bile gelmeyin. Türünün en tehlikelisi olarak biliniyor. Sivrisinekler her dönem olduğu gibi insanlar için tehlike yaratmaya devam ediyor. Sivrisinek ısırıklarından bu nedenle korunmak gerekiyor. Bu gizemli hayvanın bir ısırığına maruz kalmak insanı hayatından edebiliyor. Bugüne kadar dünyada yaşayan 109 milyar insandan 52 milyarı sivrisinek ısırığına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
52 milyar insanı sona sürüklediler! Sakın göz göze bile gelmeyin! Türünün en tehlikelisi...

HER YIL 800 BİN KİŞİ...

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 800 bin kişi sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

52 milyar insanı sona sürüklediler! Sakın göz göze bile gelmeyin! Türünün en tehlikelisi...

Tarihçi yazar Timothy Winegard, sivrisinekler üzerine kapsamlı bir çalışma yaptı.

52 milyar insanı sona sürüklediler! Sakın göz göze bile gelmeyin! Türünün en tehlikelisi...

Winegard'a göre bugüne kadar 52 milyar insan sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar yüzünden yaşamını yitirdi.

52 milyar insanı sona sürüklediler! Sakın göz göze bile gelmeyin! Türünün en tehlikelisi...

ŞU ANA KADAR YAŞAMIŞ EN TEHLİKELİ HAYVAN

Belli varsayımlar çerçevesinde yapılan hesaplamalara göre dünya üzerinde bugüne kadar 109 milyar civarında insan yaşamıştır.

SON DAKİKA