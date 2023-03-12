51 saniyede çözün! Resimdeki 9 gizli yüzü bulan hedefi tam 12'den vuruyor! 109 senedir popüler...

Bu optik yanılsama 9 gizli yüz içeren bu asırlık illüstrasyondur. Amacınız tüm bu yüzleri 51 saniye içinde tespit etmektir. Resim, 1914'te The Duluth Herald'da yayınlanan bir illüstrasyondur. Bugün sizinle paylaştığımız optik illüzyon tam 109 yıl öncesine ait. Sizlerden resimde gizlenen 10 gizli yüzü bulmanız isteniyor. Unutmayın çözmek için 51 saniyelik bir süreniz var. Asırlık resimdeki 9 gizli yüzü çözenin IQ'su yüksek çıkıyor.