500 yıl sonrasından geldim diyen zaman yolcusu 5 kehaneti için açık açık tarih verdi! Duyunca bir süre etkisinden çıkamayacaksınız! Bugünden sonra her şey...
2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu şok eden açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.
05.06.2023 09:48 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:48
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi bomba iddialar ortaya attı. Bu kişi videosunda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olaylar yaşanacağını öne sürdü. Zaman yolcusunun iddiaları arasında en dikkat çekeni, 2024 yılında bazı insanların süper güç sahibi olacağı yönünde oldu. Bu iddia, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve hatta bazıları "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.
Binlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2024'te gelecek bu 5 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.