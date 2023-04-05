500 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok'tan kehanetleri için bizzat tarih verdi! 3 günü aklınızın bir köşesine kazıyın! Hiçbir şey artık eskisi gibi...
Zaman yolculuğu iddiası dönem dönem sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Kullanıcılar son günlerde 2858 yılından geleceğini iddia eden bir zaman yolcusundan bahsediyor. Bu kişi 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylar hakkında paylaşımlar yaptı ve tüm dünyanın dikkatini çekecek iddialar ortaya koydu. Yaptığı paylaşımlarda 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahseden bu kişi, söyledikleriyle adeta tüm dünyanın dikkatini çekti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise bazı insanların süper güç sahibi olacağıydı. Kimileri bu iddiayı hayal ürünü olarak değerlendirirken bazıları ise olası bir senaryo olarak gördüğünü ifade etti.
05.04.2023 08:38 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:38
500 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok'tan kehanetleri için bizzat tarih verdi. Zaman yolcusu videoda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olayların yaşanacağını öne sürdü. 500 yıl ilerden geldim diyen TikTok kullanıcısının iddiaları kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kişiler süper güç kazanmanın hayalini kurarken bazıları da bu iddialara şüpheyle yaklaştı.
Binlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2024'te gelecek bu 3 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.