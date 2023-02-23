500 kişiden 499’u direkt eleniyor! Gözlerini test et! Gül demetinin içindeki kalemi süre dolmadan bulabilir misin?

Resimde bir gül demeti bulunuyor. Bu güzel güllerin arasına başarılı bir şekilde kalem gizlendi. Kalemi bulabilmek için karenin her kısmını detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Sadece belirtilen süre içerisinde bulanlar başarılı olarak kabul ediliyor. Her zaman olduğu gibi bu zeka oyunu için belirlenmiş bir zaman sınırımız var. Peki, bu resimdeki kalemi 30 saniyeden daha kısa sürede buldunuz mu? Kalemi bulmak için zaman başladı.