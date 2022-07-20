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Haberler Trend 50 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 detayı birçok kişinin emekliliğini öne çekecek! 15 yıl kesintisiz çalışanlara ise...

50 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 detayı birçok kişinin emekliliğini öne çekecek! 15 yıl kesintisiz çalışanlara ise...

Emeklilik konusu ile ilgili her geride bıraktığımız gün yeni tartışmalar gündeme geliyor. Son senelerde hükümetin de bu alanda yaptığı yeni çalışmalar ilgi çekiyor. Bu çalışmalar arasında öne çıkan uygulamalardan biri ise tarih şartının sağlanması ile 3.600 prim günü ile 15 senelik hizmet süresinin tamamlanması ile elde edilen emeklilik hakkı oldu. 50 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesini gerçekleştiren bu alternatif kapsamında belirli şartların sağlanması gerekecek. İşte 50 yaşında emekli olmanın formülü...

takvim.com.tr
20.07.2022 10:36 - Son Güncelleme: 20.07.2022 10:36
50 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 detayı birçok kişinin emekliliğini öne çekecek! 15 yıl kesintisiz çalışanlara ise...

15 sene kesintisiz olarak sigortalı olarak çalışanların emeklilik hakkından yararlanması mümkün. Fakat bu durumun gerçekleşmesi amacıyla belirli şartların oluşması gerekmektedir. Söz hususu şartları gerçekleştirenler bu haktan yararlanabiliyor.

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50 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 detayı birçok kişinin emekliliğini öne çekecek! 15 yıl kesintisiz çalışanlara ise...

8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olanlar amacıyla geçerli emeklilik hakkı kapsamında 15 sene sigortalı olma süresinin ve 3.600 prim ödenmiş olma şartlarının sağlanması gerekiyor.

50 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 detayı birçok kişinin emekliliğini öne çekecek! 15 yıl kesintisiz çalışanlara ise...

Bu kapsamda alakalı koşulları gerçekleştiren kadın çalışanların 50 yaşında emekli olması sağlanacak.

50 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 detayı birçok kişinin emekliliğini öne çekecek! 15 yıl kesintisiz çalışanlara ise...

Öte yandan erkeklerde ise gene aynı şartlara bakılarak 55 yaşında emeklilik hakkının tanınması mümkündür.

50 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 detayı birçok kişinin emekliliğini öne çekecek! 15 yıl kesintisiz çalışanlara ise...

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