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50 TL’si bir anda 50.000 TL oldu! Cüzdanlarınızı kontrol edin! ATM’den emekli maaşını çekti ve servete kondu!

Ardahan kentinde bir emekli maaşından çektiği paraların birinde bir değişiklik olduğunu seziyor. Dikkatli olarak ele alındığında ise 50 TL'lik banknotun bir sıfırı eksik olduğunu anlıyor. Bu yüzden de normal şartlarda 50 TL'lik olan banknotun mali kıymetli sıfır oluyor.

takvim.com.tr
21.07.2022 08:41 - Son Güncelleme: 21.07.2022 08:43
50 TL’si bir anda 50.000 TL oldu! Cüzdanlarınızı kontrol edin! ATM’den emekli maaşını çekti ve servete kondu!

50 TL'si bir anda 50.000 TL oldu. Çoğu vatandaş gündelik hayatta nakit para ihtiyacını ATM'lerden sağlıyor. Bu kapsamda maaş günleri ATM önlerinde sıra oluyor. Emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşın başına talih kuşu kondu. ATM'den maaşını çeken vatandaş çektiği paraların içindeki 50 TL'yi görünce şaşkına döndü.

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50 TL’si bir anda 50.000 TL oldu! Cüzdanlarınızı kontrol edin! ATM’den emekli maaşını çekti ve servete kondu!

Emekli vatandaşın ilgisini çeken bu 50 TL'lik banknot amacıyla internet üzerinden tetkik yapıyor. İnternette ise bu tarz banknotların mali bir sayısal değeri olmadığını ve koleksiyoncular amacıyla kıymetli olduğunu görüyor.

50 TL’si bir anda 50.000 TL oldu! Cüzdanlarınızı kontrol edin! ATM’den emekli maaşını çekti ve servete kondu!

Emekli beyefendinin çektiği 50 TL'lik banknot koleksiyon özelliği ile bir anda 50 bin TL değerinde oluyor.

50 TL’si bir anda 50.000 TL oldu! Cüzdanlarınızı kontrol edin! ATM’den emekli maaşını çekti ve servete kondu!

Her ne kadar bu hal ender yaşansa da nakit para akışında paranın üstündeki detaylara ilgi etmekte yarar vardır.

50 TL’si bir anda 50.000 TL oldu! Cüzdanlarınızı kontrol edin! ATM’den emekli maaşını çekti ve servete kondu!

Para Koleksiyoncuları İçin Hatalı Basım Paralar Dikkat Çekiyor

Koleksiyon gerçekleştirmek uzun yıllardır pek çok vatandaş bağlamında özeldir. Günümüzde de birtakım vatandaşlar yanlış para basımı çeşitlerinin koleksiyonlarını gerçekleştirmektedir.

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