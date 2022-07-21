50 TL’si bir anda 50.000 TL oldu! Cüzdanlarınızı kontrol edin! ATM’den emekli maaşını çekti ve servete kondu!
Ardahan kentinde bir emekli maaşından çektiği paraların birinde bir değişiklik olduğunu seziyor. Dikkatli olarak ele alındığında ise 50 TL'lik banknotun bir sıfırı eksik olduğunu anlıyor. Bu yüzden de normal şartlarda 50 TL'lik olan banknotun mali kıymetli sıfır oluyor.
21.07.2022 08:41 - Son Güncelleme: 21.07.2022 08:43
50 TL'si bir anda 50.000 TL oldu. Çoğu vatandaş gündelik hayatta nakit para ihtiyacını ATM'lerden sağlıyor. Bu kapsamda maaş günleri ATM önlerinde sıra oluyor. Emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşın başına talih kuşu kondu. ATM'den maaşını çeken vatandaş çektiği paraların içindeki 50 TL'yi görünce şaşkına döndü.