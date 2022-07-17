5 yıl erken emekli olup maaş alın! Emeklilik yaşı böyle düşüyor! 38'den başlayarak 58'e kadar çıkıyor

5 yıl erken emekli olup maaş alın! 38'den başlayarak 58'e kadar çıkıyor... Kadın çalışanlar bir an önce emekli olarak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmenin planlarını yapıyor. Yani belli bir yaşı dolduracak, belli bir süre prim ödeyerek çalışacak, üçüncü olarak da yine ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren belli bir süre geçecek.