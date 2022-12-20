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5 yaş gençleşmek isteyene müjde! Saçını böyle kestiren yıllara meydan okuyacak! 25 yıllık kuaför açıkladı!

Saç kesimi ve modellerinde sürprizlerle dolu, cesur bir yıl sizi bekliyor. Kabarık bukleli saçlar, asimetrik kesimler, düz bob saç modelleri trendler arasında yerini alırken, klasikten vazgeçemeyenlere ekstra uzun modeller eşlik ediyor. Son moda saçlara sahip olmak isteyenler, krepeli ve yandan ayrılmış saçlarla havalı bir görünüm katabilir. İşte yeni yıla yep yepni saçlarla girmek isteyenlere çok daha genç gösterecek saç kesimi modelleri

takvim.com.tr
20.12.2022 13:20 - Son Güncelleme: 20.12.2022 13:20
5 yaş gençleşmek isteyene müjde! Saçını böyle kestiren yıllara meydan okuyacak! 25 yıllık kuaför açıkladı!

Yeni yıla taptaze saçlarla girmek isteyenler genç gösteren saç modellerini merak ediyor. İşte en iyi kuaförlerden sizi 5 yıl gençleştirecek saç kesimi tavsiyeleri....

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5 yaş gençleşmek isteyene müjde! Saçını böyle kestiren yıllara meydan okuyacak! 25 yıllık kuaför açıkladı!

KAHKÜL

Doğal ve havalı bir görünüm yaratmak yoğun bir kahkülle mümkün. Yüzünüzdeki çizgileri gizlerken, tüm dikkati de gözlerinize almış olacaksınız.

5 yaş gençleşmek isteyene müjde! Saçını böyle kestiren yıllara meydan okuyacak! 25 yıllık kuaför açıkladı!

Perçem ve kahkül yüzün ve saçınızın en önemli aksesuarıdır. Yüz hatlarınıza göre doğru kesim ve doğru boy ile sizleri oldukça genç gösterecek ve yüzünüzün kemikli yapısını ön plana çıkaracaktır. Perçem kullanımı yüzünüze ayrı bir hava katarken yüzünüzü gölgeleyerek gizemli bir hava oluşturacaktır.

5 yaş gençleşmek isteyene müjde! Saçını böyle kestiren yıllara meydan okuyacak! 25 yıllık kuaför açıkladı!

LOB MODEL

Yüzünüzü yavaşça çerçeve içine almanızı sağlayan bu model, saç illüzyonu yaratmak için en iyi yollardan.

5 yaş gençleşmek isteyene müjde! Saçını böyle kestiren yıllara meydan okuyacak! 25 yıllık kuaför açıkladı!

Oldukça kısa olan bu model ferah bir görünüm kazanmanıza yardımcı olurken aynı zamanda cesur görünümü ile sizleri olduğunuzdan daha genç gösterecektir. Kısa bir model olması yer çekimine meydan okumanızda fayda sağlarken yüzünüzü daha toplu gösterecektir.

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