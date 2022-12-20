5 yaş gençleşmek isteyene müjde! Saçını böyle kestiren yıllara meydan okuyacak! 25 yıllık kuaför açıkladı!

Perçem ve kahkül yüzün ve saçınızın en önemli aksesuarıdır. Yüz hatlarınıza göre doğru kesim ve doğru boy ile sizleri oldukça genç gösterecek ve yüzünüzün kemikli yapısını ön plana çıkaracaktır. Perçem kullanımı yüzünüze ayrı bir hava katarken yüzünüzü gölgeleyerek gizemli bir hava oluşturacaktır.