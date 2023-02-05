5 Şubat 2023 Aslan dolunayı Oğlak, Akrep, Yengeç, Boğa, Başak, Koç burcuna etkileri neler? Bu burçlar kurşun döktürsün!
Aslan dolunayının burçlara etkileri oldukça merak ediliyor. Astrologlara göre sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Kova ve Akrep burçları bu süreci biraz daha zor geçirecek. İşte 5 Şubat 2023 Aslan dolunayı etkileri...
Aslan dolunayı burçlara etkileri hakkında araştırmalar hızlandı. Şubat'ın 5'inde 16 derece Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Boğa burcundaki Uranüs'ün sert bir açısı olacak. Oğlak, Akrep, Yengeç, Boğa, Başak, Koç başta olmak üzere tüm burçlar bu dolunaydan nasibini alacak. 8 Kasım'daki Boğa Ay tutulması ile karşılaşılan olayları tekrar gündeme getirecek olan dolunay ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. İşte 5 Şubat 2023 Aslan dolunayının burçlara etkileri...
KOÇ
Cesur ve konfor alanınızın dışına çıkmaya istekli olsanız da, bu süre zarfında bir şey egonuzu tetikliyor olabilir. Hobileriniz, tutku ve aşk dilinizle ilgili temalar vurgulanıyor. Farklı kazanç yöntemleri peşinde olabilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle olan ilişkilerde bazı gerginlikler yaşanabilir.
BOĞA
İşiniz ve kariyeriniz ile ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar aile hayatınız üzerinde gerginlikler yaratabilir. Ani kararlardan ve gerginlikten uzak durmaya çalışmakta fayda var. Öfke sizi kendi kendinizi yok etmeye götürebilir. Kendinize şefkat göstererek ve kendimize lütufta bulunarak, duygularınızla arkadaş olmaya başlayabilirsiniz.
İKİZLER
Bu Dolunay, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat edin. Bazen söyleyecek iyi bir şeyiniz olmadığında, sessizlik güzel bir ifadedir. Üçüncü iletişim evinizyakın çevrenizdeki biriyle bekleyen bir konuşmayı gerçekleştirmenizi sağlayacak. Bu dolunay siz sevgili İkizleri eğitim ve seyahat konularında bazı kararlar almaya itecektir.