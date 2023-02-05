5 Şubat 2023 Aslan dolunayı Oğlak, Akrep, Yengeç, Boğa, Başak, Koç burcuna etkileri neler? Bu burçlar kurşun döktürsün!

Aslan dolunayı burçlara etkileri hakkında araştırmalar hızlandı. Şubat'ın 5'inde 16 derece Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Boğa burcundaki Uranüs'ün sert bir açısı olacak. Oğlak, Akrep, Yengeç, Boğa, Başak, Koç başta olmak üzere tüm burçlar bu dolunaydan nasibini alacak. 8 Kasım'daki Boğa Ay tutulması ile karşılaşılan olayları tekrar gündeme getirecek olan dolunay ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. İşte 5 Şubat 2023 Aslan dolunayının burçlara etkileri...