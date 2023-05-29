5 maddede hızlı kilo verin! Aç kalmadan, acısız, sızısız şıp diye yağlarınız eriyecek! Kimse bilmiyor! Yemekten önce 1 avuç yiyen...
Kilolarından dert yananlar bazı noktalarda hata yapıyor olabilir. Uzman diyetisyenler hızlı yağ yakmak için çeşitli yöntemler uyguluyor. Bu yöntemlerden en işe yarayanları sizler için derledik. Fakat daha önce hiç duymadığınız bu yöntem sizi şaşırtacak. İşte 5 maddede en hızlı zayıflama yöntemi...
29.05.2023 15:22 - Son Güncelleme: 29.05.2023 15:22
Uzmanlar hızlı bir şekilde 10 kilo vermek için en iyi çalışan 5 yöntemi açıkladı. Bir türlü kilo veremeyenler bu yöntemleri uygulayarak vücudundaki değişime inanamayacak. İşte en hızlı kilo verme yöntemleri..
YEMEKLERDEN ÖNCE BİR AVUÇ FISTIK YİYİN
The Nutrition Twins'te yer alan haberede şu ifadeler yer aldı;
"Diğer kuruyemişlerden daha fazla protein (porsiyon başına yedi gram), iyi bir lif ve iyi yağ kaynağı, 30'dan fazla temel vitamin ve mineral toplayacak ve kilo verme faydalarından yararlanacaksınız."