5 günü bir köşeye not edin! 2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için tek tek tarih verdi! "Artık hiçbir şey eskisi gibi..."

2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi. Bu 5 günü bir köşeye not edin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.