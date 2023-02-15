4A, 4B, 4C’li iseniz bunu anında yapın emekli olun! 1800 gün prim günüyle 48, 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik müjdesi!

Kanser Hastasıysanız 18 Ay Malulluk Maaşı

Kişilerin malulen emekli şartlarında yapılan değişiklikleri incelemesi sonrasında karşılarına 18 aylık malullük maaşı çıkıyor. Bu noktada süre, hastalıklara göre 24 aya kadar yükselirken kanser türü ile değişmekle birlikte malullük aylığı alabilmek için ise gerekli prim ödeme gün sayıları ve sigortalılık şartları sağlanması gerekiyor.