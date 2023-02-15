4A, 4B, 4C'li iseniz bunu anında yapın emekli olun! 1800 gün prim günüyle 48, 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik müjdesi!
Ülke çapında engelli ve hastalık sebepleri ile daha düşük primle emeklilik hakkına sahip olmak bağlamında vatandaşlar yeni koşulları araştırıyor. 'Malulen (sağlık nedeniyle) emeklilik' ile ilgili faydalanabilmek için ilk ve en mühim koşul çalışma kuvvetinde minimum yüzde 60 kayıp bulunduğuna dair rapor. Bu sağlık raporunu elde edebilmek için ise vatandaşların il ya da ilçelerde yer alan SGK merkezlerine başvuruda bulunması gerekmektedir.
Türkiye'de emekliler bağlamında gün geçtikçe sıcak haberler gündeme düşmeye devam etmekte. Buna göre ise emekli olma hayali kuran vatandaşlar bağlamında yeni formüller gündeme gelmeye devam etmekte. 1800 prim günüyle emekli olmanın önü açıldı! İşte 1800 gün prim günüyle 48, 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik detayları.
Gündeme düşen gelişmelere göre her engellinin malul sayılmadığı ifade edilirken SGK tarafından sevk edilen vatandaşların çalışma güçlerinde yüzde 60'a varan kayıp olması gerekmektedir. Bu oran sağlandığında bakıma muhtaç derecesinde yer alan kişilerin malul olduğuna dair sağlık kurulandan bir rapor alınması gerekmektedir.
Sağlık kurulu raporu sonrasında malulen emeklilik hakkından faydalanmak için 1800 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir. Malul kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart.
Kanser Hastasıysanız 18 Ay Malulluk Maaşı
Kişilerin malulen emekli şartlarında yapılan değişiklikleri incelemesi sonrasında karşılarına 18 aylık malullük maaşı çıkıyor. Bu noktada süre, hastalıklara göre 24 aya kadar yükselirken kanser türü ile değişmekle birlikte malullük aylığı alabilmek için ise gerekli prim ödeme gün sayıları ve sigortalılık şartları sağlanması gerekiyor.
1800 Gün - 10 Yılda Erken Emeklilik Yaş Şartsız
Çalışma hayatında yer alan vatandaşların yaşayabilecekleri sağlık sorunları erken emekli olmalarına neden olabilir. İş yerinde yaşanabilecek bir kaza yada çalışmaya başladıktan sonra kendini gösteren zaman içinde artan bir sağlık sorunu vatandaşların çalışma gücünde kayıp olmasına neden olabilir.