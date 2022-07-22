4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik! 43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı

SGK bağlamında hesaplanan ve emeklilikte öneme alınan prim, yaş ve sigortalılık zamanı gibi kıstaslara göre kişilerin emekli olacakları tarihler belli oluyor. Fakat birtakım durumlarda erken emekli olmak isteyenlere seçenek seçenekler sunuluyor. İlgili yasalara göre normal şartlar altında emeklilik amacıyla prim, yaş ve sigortalılık zamanı emeklilik amacıyla öneme alınıyor. 10 sene ve 3600 prim gün sayısından emeklilik ise birtakım vatandaşlar bağlamında hayal olmaktan çıktı. Peki, 10 senelik çalışma ise nasıl emekli olunur?