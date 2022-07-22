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Haberler Trend 4/A 4/B 4/C'li çalışanlara erken emeklilik! 43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı

4/A 4/B 4/C'li çalışanlara erken emeklilik! 43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı

Emeklilik amacıyla aranan esas şartlar arasında belirli bir yaşı doldurmak, belli prim gün miktarını ödemek ve sigortalılık süresinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kadınlar bağlamında 20, erkekler amacıyla 25 senenin geçmesi bu gerekiyor. Bu şartların karşılanması ile emeklilik elde edilse de birtakım hallerde bu sürelerin daha erkene çekilmesi de sağlanabiliyor.

takvim.com.tr
22.07.2022 08:32 - Son Güncelleme: 22.07.2022 08:32
4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik! 43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı

SGK bağlamında hesaplanan ve emeklilikte öneme alınan prim, yaş ve sigortalılık zamanı gibi kıstaslara göre kişilerin emekli olacakları tarihler belli oluyor. Fakat birtakım durumlarda erken emekli olmak isteyenlere seçenek seçenekler sunuluyor. İlgili yasalara göre normal şartlar altında emeklilik amacıyla prim, yaş ve sigortalılık zamanı emeklilik amacıyla öneme alınıyor. 10 sene ve 3600 prim gün sayısından emeklilik ise birtakım vatandaşlar bağlamında hayal olmaktan çıktı. Peki, 10 senelik çalışma ise nasıl emekli olunur?

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4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik! 43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı

Kısmı Emeklilik ile 10 Yılı Bitiren Emekli Oluyor

3600 prim günü ile emeklilik olarak da tanınan kısmi emeklilik, 10 tam senenin doldurulması ile emeklilik hakkının elde edilmesini ifade ediyor.

4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik! 43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı

Primleri normal emeklilik amacıyla yeterli olmayan kişilerin daha az prim günüyle lakin daha geç yaşta emekli olmaları amacıyla tanınmış bir hak olarak çok sık gündeme gelmeye devam ediyor.

4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik! 43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı

Kısmı emeklilik bağlamında koşul ise sigortalı olarak çalışmaya başlanan tarihe ve sigorta statüsüne göre farklılık gösterebilmektedir.

4/A 4/B 4/C’li çalışanlara erken emeklilik! 43- 44- 56 yaşından önce emeklilik! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK açıkladı

Sigortalı olarak çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden evvel başlayan SSK'lılar, 3600 prim günü ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında kısmi emekli olma hakkın oluşmasını sağlıyor.

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