4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars'ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı
Son yapılan araştırmalar Mars'ı sallayan devasa bir depremin kaydedildiğini ve bu depremin önceki rekordan en az beş kat daha büyük olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarını şaşırtan bu keşif kızıl gezegenin jeolojik yapısı hakkında yeni bilgiler sunuyor.
09.06.2023 16:46 - Son Güncelleme: 09.06.2023 16:46
İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton liderliğindeki bir ekip, Mars'ta kaydedilen bu rekor büyüklükteki depremi incelemek için detaylı bir analiz yaptı. Yapılan analiz sonucunda depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu belirlendi. Bu değer Dünya standartlarına göre büyük bir deprem olarak kabul edilmeyebilir ancak Mars için oldukça etkileyici bir olay.
Özellikle NASA'nın InSight sondasının 2019 yılında iç yapıyı incelemek amacıyla Mars'a iniş yapmasından bu yana elde edilen veriler gezegenin sismik olarak hareketsiz olduğu düşüncesini ortadan kaldırdı.