4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton liderliğindeki bir ekip, Mars'ta kaydedilen bu rekor büyüklükteki depremi incelemek için detaylı bir analiz yaptı. Yapılan analiz sonucunda depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu belirlendi. Bu değer Dünya standartlarına göre büyük bir deprem olarak kabul edilmeyebilir ancak Mars için oldukça etkileyici bir olay.