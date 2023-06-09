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Haberler Trend 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars'ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı

4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars'ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı

Son yapılan araştırmalar Mars'ı sallayan devasa bir depremin kaydedildiğini ve bu depremin önceki rekordan en az beş kat daha büyük olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarını şaşırtan bu keşif kızıl gezegenin jeolojik yapısı hakkında yeni bilgiler sunuyor.

09.06.2023 16:46 - Son Güncelleme: 09.06.2023 16:46
4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton liderliğindeki bir ekip, Mars'ta kaydedilen bu rekor büyüklükteki depremi incelemek için detaylı bir analiz yaptı. Yapılan analiz sonucunda depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu belirlendi. Bu değer Dünya standartlarına göre büyük bir deprem olarak kabul edilmeyebilir ancak Mars için oldukça etkileyici bir olay.

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4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı

Bilim insanları depremin Mars'ın jeolojik aktivitesi hakkında önemli ipuçları sağladığına dikkat çekiyor.

4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı

Clinton "Bu tek deprem, bugüne kadar kaydedilen diğer tüm depremlerin birleşik enerjisine eşdeğer" dedi.

4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı

Bu durum Mars'ın daha önce düşünülenden daha dinamik ve hareketli bir gezegen olduğunu gösteriyor.

4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü! Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı

Özellikle NASA'nın InSight sondasının 2019 yılında iç yapıyı incelemek amacıyla Mars'a iniş yapmasından bu yana elde edilen veriler gezegenin sismik olarak hareketsiz olduğu düşüncesini ortadan kaldırdı.

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