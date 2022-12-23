467 yıl önceden her şeyi bilmiş! 'Önümüzdeki 40 yıl boyunca..." Ünlü astrolog Nostradamus'un 2023 kehanetleri! Yeni yılda kafanızı camdan bile çıkarmayın!
2023'te başımıza neler geleceğini bir de ondan öğrenin. Ünlü astrolog ve kahin Nostradamus'un söyledikleri sizi şoke edecek. İşte Nostradamus'un 2023 kehanetleri...
Ünlü kahin Nostradamus tarafından yapılan tahminler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 1503 yılında doğan astrolog Nostradamus'un yüzyıllar öncesinden yaptığı tahminler bir bir ortaya çıktı. Yeni yıl yaklaşırken 2023'te yaşanacaklar da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çoğu tahminin doğru çıkmasıyla birlikte kimileri Nostradamus'un hayal gücüne göre atıp tuttuğunu düşünse de kimileri kendisini ünlü bir astrolog olarak görüyor. Nostradamus'un bu kehanetleri oldukça olumsuz ve korkutucu. Bu tahminleri göz önünde bulunduracak olursak yeni yılda kapıdan dışarı adım atmamamız çok daha mantıklı gözüküyor. İşte ünlü kahinin paylaştığı 2023 tahminleri...
KİM BU ASTROLOG NOSTRADAMUS?
Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği iddia ediliyor. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi'nde aldı. 1531'de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534'teki salgın sırasında ve. Agen'de tanıdığı Rönesans entelektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyandan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.
Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550'den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı. Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere "Nostradamus" imzasını atmaya başladı.
Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555'te Salon-de-Provence'e yerleşti. Toplam on adet olan ünlü 'yüzlük'lerinin ilk kitabını 1555'te Lyon'da yayımladı.Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis'nin astrologlarından biri haline geldi. 1564'te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charles'ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581'de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edildi.
HENRY II'NİN ÖLÜMÜNÜ BİLDİ
Genç askerlerinden biriyle bir mızrak dövüşü sırasında kralın mızrağı paramparça oldu ve kıymıkları gözüne ve kafatasına saplandı. Kralın yavaş ve acılı bir şekilde vefat etmesinin ardından birçok kişi bunun Nostradamus tarafından önceden bilindiğini belirtti. Söz konusu yazıda 'genç aslanın yaşlı olana galip geleceğini', 'altın bir kafesten gözlerini deleceğini' ve 'iki yaranın' 'acımasız bir ölüm' sağlayacağı yer alıyor.