45 sayısıyla dolu resimde 46'yı bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre tamam... Bu bulmacayı insanların yalnızca %4'ü 11 saniyenin altında çözebilir

Hafta sonuna özel hazırladığımız bulmacalara bir yenisini daha ekledik. 45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltiliyor. Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4'ü 11 saniyenin altında çözebiliyor. Optik illüzyonlar odaklanmanız çözmenin yanı sıra, bu görüntü tabanlı bulmacalar beyniniz için harika bir egzersiz oluyor. Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusunu cevaplamanızı istiyoruz.