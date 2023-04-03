45 sayısıyla dolu resimde 46'yı bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre tamam... Bu bulmacayı insanların yalnızca %4'ü 11 saniyenin altında çözebilir
Optik illüzyonlar son döneme damgasını vurmayı başarıyor. Hem eğlenceli hem de zekice bir şeyler arayanlar için bu tarz bulmacalar en iyi seçenek oluyor. Bugün sizler için hafta sonuna özel açık yeşil bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde onlarca kez yazılmış 45 sayısının yer aldığı bir görüntüyü gösteren bir bulmaca hazırladık. Şimdi sizleri özel olarak hazırladığımız bu bulmacayla baş başa bırakıyoruz. 46 sayısını 11 saniyede bulanları süre dolmadan bulan herkesi tebrik etmek istiyoruz.
Hafta sonuna özel hazırladığımız bulmacalara bir yenisini daha ekledik. 45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltiliyor. Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4'ü 11 saniyenin altında çözebiliyor. Optik illüzyonlar odaklanmanız çözmenin yanı sıra, bu görüntü tabanlı bulmacalar beyniniz için harika bir egzersiz oluyor. Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusunu cevaplamanızı istiyoruz.
Optik illüzyonlar odaklanmanız çözmenin yanı sıra, bu görüntü tabanlı bulmacalar beyniniz için harika bir egzersiz oluyor.
Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusu yöneltiliyor.