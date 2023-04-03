RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 45 sayısıyla dolu resimde 46'yı bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre tamam... Bu bulmacayı insanların yalnızca %4'ü 11 saniyenin altında çözebilir

45 sayısıyla dolu resimde 46'yı bulabilir misin? Ve 3, 2, 1 süre tamam... Bu bulmacayı insanların yalnızca %4'ü 11 saniyenin altında çözebilir

Optik illüzyonlar son döneme damgasını vurmayı başarıyor. Hem eğlenceli hem de zekice bir şeyler arayanlar için bu tarz bulmacalar en iyi seçenek oluyor. Bugün sizler için hafta sonuna özel açık yeşil bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde onlarca kez yazılmış 45 sayısının yer aldığı bir görüntüyü gösteren bir bulmaca hazırladık. Şimdi sizleri özel olarak hazırladığımız bu bulmacayla baş başa bırakıyoruz. 46 sayısını 11 saniyede bulanları süre dolmadan bulan herkesi tebrik etmek istiyoruz.

03.04.2023 08:34 - Son Güncelleme: 03.04.2023 08:34
3, 2, 1 süre tamam... 45 sayısıyla dolu resimde 54’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4’ü 11 saniyenin altında çözebilir

Hafta sonuna özel hazırladığımız bulmacalara bir yenisini daha ekledik. 45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltiliyor. Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4'ü 11 saniyenin altında çözebiliyor. Optik illüzyonlar odaklanmanız çözmenin yanı sıra, bu görüntü tabanlı bulmacalar beyniniz için harika bir egzersiz oluyor. Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusunu cevaplamanızı istiyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3, 2, 1 süre tamam... 45 sayısıyla dolu resimde 54’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4’ü 11 saniyenin altında çözebilir

45'LERİN ARASINDAKİ 46'YI BULABİLİR MİSİN?

45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltiliyor.

3, 2, 1 süre tamam... 45 sayısıyla dolu resimde 54’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4’ü 11 saniyenin altında çözebilir

Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4'ü 11 saniyenin altında çözebiliyor.

3, 2, 1 süre tamam... 45 sayısıyla dolu resimde 54’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4’ü 11 saniyenin altında çözebilir

Optik illüzyonlar odaklanmanız çözmenin yanı sıra, bu görüntü tabanlı bulmacalar beyniniz için harika bir egzersiz oluyor.

3, 2, 1 süre tamam... 45 sayısıyla dolu resimde 54’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4’ü 11 saniyenin altında çözebilir

Şimdi sizinle görüş açınızı test edeceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz ve 45 sayısıyla dolu fotoğrafta 46'yı bulabilir misin sorusu yöneltiliyor.

3, 2, 1 süre tamam... 45 sayısıyla dolu resimde 54’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4’ü 11 saniyenin altında çözebilir

İşte 46 sayısının gizlendiği yer!

3, 2, 1 süre tamam... 45 sayısıyla dolu resimde 54’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %4’ü 11 saniyenin altında çözebilir
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