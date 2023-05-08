45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI | 2023 MEB turkiye.gov.tr E-Devlet SONUÇ SORGULAMA ekranı! 8 Mayıs 2023 öğretmen ATAMA TÖRENİ CANLI izle!
45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanmaya başladı. Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması heyecanla bekleniyordu. Atamayı canlı izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. 45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları sorgulama ekranı bugün açıldı. İşte MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları..
Öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklanıyor. Binlerce kişi sonuç ekranı için arama motorlarına yöneldi. Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı. İşte MEB 2023 45 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLUYOR!
45 bin öğretmen ataması sonuçları 8 Mayıs 2023 11.00 itibariyle açıklanmaya başladı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamış ve şu bilgileri vermişti: 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.