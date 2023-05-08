45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI | 2023 MEB turkiye.gov.tr E-Devlet SONUÇ SORGULAMA ekranı! 8 Mayıs 2023 öğretmen ATAMA TÖRENİ CANLI izle!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamış ve şu bilgileri vermişti: 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.