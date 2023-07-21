Vav TV İzle
Haberler Trend 4413 yılından geldim dedi 2028 yılını işaret etti! O tarihte dünyaya geliyor! İnsanlık tarihini değiştirecek

4413 yılından geldim dedi 2028 yılını işaret etti! O tarihte dünyaya geliyor! İnsanlık tarihini değiştirecek

Zaman yolculuğu insanlık tarihinin en büyülü ve tartışmalı konularından biri olarak günümüze kadar geliyor. İngiltere'den gelen 4413 yılından iddia edilen zaman yolcusu Lewis Walker yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. Kendisini 4413 yılında modern bir hastane odasında, sadece robotların çalıştığı bir dünyada bulduğunu belirten Walker'ın anlattıkları şaşkınlık yarattı.

21.07.2023 09:16 - Son Güncelleme: 21.07.2023 09:16
4413 yılından geldim dedi 2028 yılını işaret etti! O tarihte dünyaya geliyor! İnsanlık tarihini değiştirecek

İngiltere'nin gizemli zaman yolcusu Lewis Walker, 4413 yılından geldiğini ve modern bir hastane odasında robotlarla karşılaştığını iddia ediyor. Gençlik yıllarında babasının İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışması sayesinde zaman makinesi projesine katıldığını belirten Walker gizli üste gördüğünü iddia ettiği olayları anlattı. Yaptığı açıklamalar duyan herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4413 yılından geldim dedi 2028 yılını işaret etti! O tarihte dünyaya geliyor! İnsanlık tarihini değiştirecek

İddiaya göre, özel kıyafetler giyerek zaman makinesine giren Lewis kendisini son derece beyaz bir hastane odasında buluyor.

4413 yılından geldim dedi 2028 yılını işaret etti! O tarihte dünyaya geliyor! İnsanlık tarihini değiştirecek

Zaman yolcusu gördüğü bir robota hangi yılda olduğunu soruyor ve '4413 yılındayız' cevabını alıyor.

4413 yılından geldim dedi 2028 yılını işaret etti! O tarihte dünyaya geliyor! İnsanlık tarihini değiştirecek

Hastanenin son derece modern olduğunu belirten Lewis, hastanede yalnızca robotların çalıştığını iddia ediyor.

4413 yılından geldim dedi 2028 yılını işaret etti! O tarihte dünyaya geliyor! İnsanlık tarihini değiştirecek

Zaman yolcusunun iddiasına göre, zaman makinesi 2028 yılında kamuoyuna resmen tanıtılacak.

SON DAKİKA