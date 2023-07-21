4413 yılından geldim dedi 2028 yılını işaret etti! O tarihte dünyaya geliyor! İnsanlık tarihini değiştirecek

İngiltere'nin gizemli zaman yolcusu Lewis Walker, 4413 yılından geldiğini ve modern bir hastane odasında robotlarla karşılaştığını iddia ediyor. Gençlik yıllarında babasının İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışması sayesinde zaman makinesi projesine katıldığını belirten Walker gizli üste gördüğünü iddia ettiği olayları anlattı. Yaptığı açıklamalar duyan herkesi şaşkına çevirdi.