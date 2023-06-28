4 ÜLKE DÜĞMEYE BASTI! Almanya, Kanada, Hollanda, İngiltere PERSONEL ARIYOR! 2023 Hemşire, mühendis, işçi başvuruları...
Yurt dışı personel alımı için 4 ülkeden peş peşe ilanlar yayımlandı. İşçi ve personel kadrolarına yapılacak personel alımında başvurular için araştırmalar hızlandı. İşte 2023 sizler için derlediğimiz yurt dışı iş ilanları...
28.06.2023 16:31 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:31
ALMANYA HEMŞİRE PERSONEL ALIMI
Almanya Berlinde ikamet edip çalışmak
Hastaların sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirmek
Bakım planlarının geliştirilmesi ve uygulanması