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4 günde 4 kilo verdiren muz diyeti! Her gün yiyince bakın ne oluyor! Bu formül ile 10 cm incelin...

Yaz aylarıyla birlikte zayıflamak isteyenler çeşitli diyet arayışına başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında muz diyeti nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Her gün yediğiniz zaman vücudunuzda meydana gelen değişikliklere inanamayacaksınız. İşte 4 günde 4 kilo verdiren muz diyeti...

takvim.com.tr
13.06.2023 12:41 - Son Güncelleme: 13.06.2023 12:41
4 günde 4 kilo verdiren muz diyeti! Her gün yiyince bakın ne oluyor! Bu formül ile 10 cm incelin...

4 gün boyunca sadece muz ile besleneceğiniz diyet sayesinde vücudunuzda meydana gelen değişime inanamayacaksınız.

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4 günde 4 kilo verdiren muz diyeti! Her gün yiyince bakın ne oluyor! Bu formül ile 10 cm incelin...

4 gün boyunca sadece muz yemek kulağa tuhaf gelse de böyle bir durumun en fazla 4 gün yapılabileceği uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor.

4 günde 4 kilo verdiren muz diyeti! Her gün yiyince bakın ne oluyor! Bu formül ile 10 cm incelin...

Bu diyet yılda sadece 1 defa uygulanabiliyor.

4 günde 4 kilo verdiren muz diyeti! Her gün yiyince bakın ne oluyor! Bu formül ile 10 cm incelin...

ÖRNEK MUZ DİYETİ LİSTESİ

Sabah: 1 su bardağı içine taze sıkılmış limon suyu eklenmiş ılık su

4 günde 4 kilo verdiren muz diyeti! Her gün yiyince bakın ne oluyor! Bu formül ile 10 cm incelin...

Kahvaltı: 1 su bardağı az yağlı süt, 2 adet muz (orta boy)

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