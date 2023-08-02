SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Trend Galerileri

4 burçta şans desen var dolar desen var! Ağustos dolunayından paralı çıkacak burçlar belli oldu! En karlı onlar oldu!

12 burç için dolunay yorumlar yapıldı. Bu yıl 1 Ağustos Salı saat 21.31'de Kova burcunda 9 derecede Dolunay gerçekleşti. Astrologlar da dolunaydan olumlu etkilenen burçları açıkladı. Dolunay Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine denir. 4 burç için güzel şeyler söylendi. İşte dolunaydan karlı çıkan burçlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 09:46 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 09:46
4 burçta şans desen var dolar desen var! Ağustos dolunayından paralı çıkacak burçlar belli oldu! En karlı onlar oldu! 1

Ağustos Dolunay'ından paralı çıkacak burçlar ortaya çıktı. Burç yorumlarını yakından takip eden milyonlarca kişi var. O burçlar için dolunayın etkilerinin olumlu olacağı açıklandı. Para, kariyer, aşk, şans ne ararsanız onlarda olacak! Ağustos 2023 Dolunayı Kova burcunda gerçekleşti. Her ay meydana gelen dolunay ve yeni ay burçları da etkiliyor. Astrolojiyle yakından ilgilenenler Ağustos dolunayının burçları nasıl etkilediğini merak ediyor. İkizler, Boğa, Koç, Aslan, Başak...

4 burçta şans desen var dolar desen var! Ağustos dolunayından paralı çıkacak burçlar belli oldu! En karlı onlar oldu! 2

AĞUSTOS DOLUNAYINDAN KARLI ÇIKAN BURÇLAR

👉Koç

👉Boğa

👉Aslan

👉Başak

4 burçta şans desen var dolar desen var! Ağustos dolunayından paralı çıkacak burçlar belli oldu! En karlı onlar oldu! 3

Koç burcu, kendinizi durdurulamaz hissediyorsunuz ve dünyayı fethetmeye hazırsınız! Kendinize olan güveniniz tavan yapmış durumda ve bir şeyler yapmak için can atıyorsunuz. Bu enerjiyi para kazanma fırsatlarına yönlendirmek için harika bir zaman.

SON DAKİKA