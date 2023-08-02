12 burç için dolunay yorumlar yapıldı. Bu yıl 1 Ağustos Salı saat 21.31'de Kova burcunda 9 derecede Dolunay gerçekleşti. Astrologlar da dolunaydan olumlu etkilenen burçları açıkladı. Dolunay Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine denir. 4 burç için güzel şeyler söylendi. İşte dolunaydan karlı çıkan burçlar...
Ağustos Dolunay'ından paralı çıkacak burçlar ortaya çıktı. Burç yorumlarını yakından takip eden milyonlarca kişi var. O burçlar için dolunayın etkilerinin olumlu olacağı açıklandı. Para, kariyer, aşk, şans ne ararsanız onlarda olacak! Ağustos 2023 Dolunayı Kova burcunda gerçekleşti. Her ay meydana gelen dolunay ve yeni ay burçları da etkiliyor. Astrolojiyle yakından ilgilenenler Ağustos dolunayının burçları nasıl etkilediğini merak ediyor. İkizler, Boğa, Koç, Aslan, Başak...
AĞUSTOS DOLUNAYINDAN KARLI ÇIKAN BURÇLAR
👉Koç
👉Boğa
👉Aslan
👉Başak