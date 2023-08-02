1

Ağustos Dolunay'ından paralı çıkacak burçlar ortaya çıktı. Burç yorumlarını yakından takip eden milyonlarca kişi var. O burçlar için dolunayın etkilerinin olumlu olacağı açıklandı. Para, kariyer, aşk, şans ne ararsanız onlarda olacak! Ağustos 2023 Dolunayı Kova burcunda gerçekleşti. Her ay meydana gelen dolunay ve yeni ay burçları da etkiliyor. Astrolojiyle yakından ilgilenenler Ağustos dolunayının burçları nasıl etkilediğini merak ediyor. İkizler, Boğa, Koç, Aslan, Başak...