4 burç parayı kıracak! Bol kazanç, zenginlik, şöhret ele avuca sığmayacak! Haftanın en şanslı burçları belli oldu!

KOÇ

Bu hafta genel anlamda sizin için maddi konularda kafa açıcı bazı gelişmelere gebe olabilir. Bunun yanında yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında da ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası.