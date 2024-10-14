Ekim ayı itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında güncellemeler yapıldı. Elindeki Türk Lirası'nı güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki, en yüksek faiz oranı hangi bankada? 90 bin TL'nin 32 günlük net getirisi hangi bankada daha avantajlı? İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük kazanç tablosu...

Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte elinde TL bulunan ve bu birikimini döviz yerine TL mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar doğdu. Mevduat hesapları, risksiz yatırım aracı arayanlar için yeniden ön plana çıktı.