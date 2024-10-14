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4 banka peş peşe duyurdu: 90 bin TL’nin aylık faiz getirisi tavan yaptı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan son faiz artışı kararları, bankaların TL mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranlarını da önemli ölçüde yukarı çekti. Peki, en yüksek faiz oranı hangi bankada? 90 bin TL'nin 32 günlük net getirisi hangi bankada daha avantajlı? İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük kazanç tablosu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:39
4 banka peş peşe duyurdu: 90 bin TL’nin aylık faiz getirisi tavan yaptı!

Ekim ayı itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında güncellemeler yapıldı. Elindeki Türk Lirası'nı güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki, en yüksek faiz oranı hangi bankada? 90 bin TL'nin 32 günlük net getirisi hangi bankada daha avantajlı? İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük kazanç tablosu...

4 banka peş peşe duyurdu: 90 bin TL’nin aylık faiz getirisi tavan yaptı!

Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte elinde TL bulunan ve bu birikimini döviz yerine TL mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar doğdu. Mevduat hesapları, risksiz yatırım aracı arayanlar için yeniden ön plana çıktı.

4 banka peş peşe duyurdu: 90 bin TL’nin aylık faiz getirisi tavan yaptı!


90.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazancı Ne Oldu?

Alternatif Bank: %54 Faiz Oranı ile En Yüksek Getiri

Alternatif Bank, VOV Hesap adı altında sunduğu mevduat hesabında %54 faiz oranı ile en yüksek getiri sağlayan bankalardan biri olarak öne çıkıyor.

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