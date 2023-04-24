39 yıldır kayıptı! Nesli tükendiği sanılan canlı tekrar ortaya çıktı! Türkiye'de de pek çok ilde yaşıyor!
1984 yılından bu yana görülmeyen kör köstebekler nesillerinin tükendiği düşünülmüştü. Ancak, Hırvatistan'ın Srijem bölgesinde yaşayan bu canlı, 39 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Görünümü ve yaşam şekli ile ilginç olan bu hayvan, insanların yeniden keşfetmesine neden oldu.
Kör köstebekler, gözleri deri altında kalmış, kuyruksuz ve tüylü bir memeli hayvan türüdür. Çok büyük olmayan boyutları yaklaşık 9-10 cm kadardır. Gözleri olmadığı için çevresini koklayarak ve duyarak hareket ederler. Türkiye'nin de dahil olduğu Güney Avrupa'da ve Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yaygın olarak görülürler. Türkiye'de yaşayan üç alt türü mevcuttur.
Kör köstebekler, eklem bacaklılar ve solucanlarla beslenir veya yuvalarında depo ederler. Gebelik süreleri 4-6 hafta arasında değişir ve yılda bir defa 3-6 arası yavru verirler. Açtıkları galerilerin doğrudan dışarıya açılan giriş deliği yoktur. Tek başına yaşarlar ve genellikle gündüzleri aktiftirler. Kış uykusuna yatmayan bu hayvanlar, bahar ve yaz aylarında en aktif oldukları dönemlerini yaşarlar.
KÖR KÖSTEBEKLERİN DEĞERİ
Kör köstebeklerin doğal yaşam alanlarına duyulan ilgi son yıllarda artmıştır. Bunun nedeni, kör köstebeklerin toprakları havalandırmaları, toprağı alt üst etmeleri, bitki tohumlarını taşımaları ve diğer hayvanların avlarını aramak için kazdıkları tüneller nedeniyle tarım alanlarında yarattıkları olumlu etkidir. Ayrıca, toprak altındaki organik malzemeleri tükettikleri için bahçelerdeki toprak kalitesini de arttırırlar.
Kör köstebekler, Talpidae familyasına ait bir memeli hayvan türüdür. Boyu yaklaşık 9-10 cm kadardır ve gözleri deri altında kalmıştır. Burun, kuyruk ve ayakları çıplaktır ve genellikle ön bacaklarını yan basarlar. Açtıkları galerilerin doğrudan dışarıya açılan giriş deliği yoktur. Kör köstebekler, eklembacaklılar ve solucanlarla beslenirler.