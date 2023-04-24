39 yıldır kayıptı! Nesli tükendiği sanılan canlı tekrar ortaya çıktı! Türkiye’de de pek çok ilde yaşıyor!

Kör köstebekler, gözleri deri altında kalmış, kuyruksuz ve tüylü bir memeli hayvan türüdür. Çok büyük olmayan boyutları yaklaşık 9-10 cm kadardır. Gözleri olmadığı için çevresini koklayarak ve duyarak hareket ederler. Türkiye'nin de dahil olduğu Güney Avrupa'da ve Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yaygın olarak görülürler. Türkiye'de yaşayan üç alt türü mevcuttur.