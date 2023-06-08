386 bin TL'ye sıfır Seat Arona! Haziran 2023 ÖTV MUAFİYETLİ otomobil fiyatları! Liste güncellendi! Opel, Fiat, Volkswagen...
Sıfır engelli araç fiyatları 2023 yılı ocak ayı itibariyle güncellendi. Engelli vatandaşlara çok daha uyguna sunulan ÖTV muafiyetli otomobil fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Neredeyse yarı yarıya düşen fiyatlar için haziran ayı listesi geldi. İşte ÖTV indirimli sıfır otomobil fiyatları...
FİAT EGEA CROSS
Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye iniyor.
Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye iniyor.
Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.
Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye iniyor.
Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye iniyor.
Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye iniyor.
Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye iniyor.
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.
Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV oranı ile 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye iniyor.
Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi, %70 ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye iniyor.
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi ise, %70'lik ÖTV oranı ile 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor.
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye inmekte.
DACİA YENİ SANDERO STEPWAY
Essential Stepway Tce 90 bg paketi, %60 ÖTV oranı ile 450.500,00 TL'den 281.562,50 TL'ye iniyor.
Essential Stepway ECO-G 100 bg paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 463.300,00 TL'den 289.562,50 TL'ye iniyor.
Essential Stepway Tce 90 bg CVT paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 508.900,00 TL'den 299.352,95 TL'ye düşüyor.
Expression Stepway Tce 90 bg CVT paketi, %70 ÖTV oranı ile, 526.900,00 TL'den 309.941,51 TL'ye iniyor.
DACİA YENİ DUSTER
Essential TCe 90 bg paketi, %70 ÖTV oranı ile, 512.900,00 TL'den 301.705,88 TL'ye iniyor.
Essential ECO-G 100 bg paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 544.900,00 TL'den 320.529,41 TL'ye iniyor.
Expression ECO-G 100 bg paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 563.300,00 TL'den 312.944,45 TL'ye düşüyor.
Essential Tce 150 bg 4x4 paketi, %80 ÖTV oranı ile, 624.500,00 TL'den 346.944,45 TL'ye iniyor.
Essential Tce 150 bg EDC paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 628.000,00 TL'den 348.888,89 TL'ye iniyor.
Journey Tce 150 bg EDC paketi, %80 ÖTV oranı ile, 674.900,00 TL'den 374.944,45 TL'ye iniyor.
Essential Blue dCi 115 bg 4x4 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 691.900,00 TL'den 384.388,88 TL'ye düşüyor.
DACİA YENİ JOGGER
Essential Turbo 110bg 7 Koltuklu paketi, %70 ÖTV oranı ile 555.000,00 TL'den 326.470,59 TL'ye iniyor.
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 Koltuklu paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 603.900,00 TL'den 335.500,00 TL'ye iniyor.
Expression Turbo 110 bg 7 Koltuklu paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 603.900,00 TL'den 335.500,00 TL'ye düşüyor.
Expression Turbo ECO-G 100bg 7 Koltuklu paketi, %80 ÖTV oranı ile 608.900,00 TL'den 338.277,77 TL'ye iniyor.
Extreme Turbo 110bg 7 Koltuklu paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 634.000,00 TL'den 360.555,56 TL'ye düşüyor.
Extreme Turbo ECO-G 100bg 7 Koltuklu paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 649.000,00 TL'den 360.555,56 TL'ye iniyor.