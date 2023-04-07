38.50 TL'ye ayçiçek yağı! Fiyatlar düştü! 1 L, 2 L, 3 L, 5 L yağ fiyatlarında İNDİRİM! Stok azalıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...
Ayçiçek yağı fiyatları indirime girmesiyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Migros, ŞOK, A101, BİM ve birçok zincir market nisan ayına özel indirimlerini peş peşe sıraladı. İşte 38.50 TL'den başlayan fiyatlarla marka marka yağ fiyatları...
07.04.2023 20:46 - Son Güncelleme: 07.04.2023 20:46
Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim geldi! 50 TL'ye satılan 1 litrelik yalar bu aya özel 38 liraya düştü. İşte güncel yağ fiyatları...