38 yıl önce çekildi! Şendul Şaban'daki küçük kız ortaya çıktı! Kemal Sunal'a benzerliği dikkat çekiyordu! Meğerse o kız...
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şendul Şaban filminde, Şaban karakterinin kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğu ortaya çıktı. Filmde rol alan küçük kız şimdilere oldukça ünlü bir oyuncu. Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çeken küçük oyuncu bakın kimmiş...
23.06.2023 15:55 - Son Güncelleme: 23.06.2023 15:55
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şendul Şaban'daki küçük kız ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'ın hafızalara kazınan ve günümüzde hala izlenen yapımlar arasında yer alan Şendul Şaban filmi yeniden gündeme geldi. İşte filmde yer alan küçük oyuncunun şimdiki hali...
Şaban karakterinin kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal olduğu ortaya çıktı.
Şimdi ise Kemal Sunal'a duyduğu özlemi sıkça ifade ediyor. Ezo Sunal, birkaç ay önce doğum yaptı ve kızına "Nova" adını verdi.
EZO SUNAL KİMDİR?
Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversiteyi, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde okudu. 2007 yılında babası Kemal Sunal'ın izinden giderek Tutsak dizisinin kadrosuna girdi.