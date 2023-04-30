37 sayısıyla dolu fotoğrafta 73'ü bulabilir misin? 3, 2, 1 süre başladı! Bu pazar bulmacasını insanların sadece %2'si 5 saniyenin altında çözebilir!
Bu bulmaca yalnızca yüksek IQ'lu insanların 5 saniyenin altında çözebileceği bir zeka oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Açık mavi bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 37 sayısının yer aldığı bir fotoğrafın içinde 73 sayısını bulmaya çalıştığınız bu oyun ilk bakışta kolay gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı bir yapısı var. İlk olarak fotoğrafın tamamını dikkatlice inceleyin ve sayıları tek tek taramayın.
30.04.2023 11:53 - Son Güncelleme: 30.04.2023 11:54
Optik illüzyonlar son dönemde sosyal medyada çok popüler hale geldi ve gerçekten eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra beynini çalıştırmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. "37 sayısıyla dolu fotoğrafta 73 sayısını bulabilir misin?" gibi sorusu bu illüzyonda sizlere yönlendiriliyor. Bu soru birçok insanın ilk başta ters köşe olmasına neden olabiliyor. Ancak birkaç dakika sonra dikkatli bir şekilde bakarsanız 37 rakamının içindeki 73'ü bulmanız mümkün olacak.
Diğer bir deyişle, bu optik illüzyonu çözmek gerçekten de oldukça zor ve büyük bir zeka gerektiriyor.