37 sayısıyla dolu fotoğrafta 73'ü bulabilir misin? 3, 2, 1 süre başladı! Bu pazar bulmacasını insanların sadece %2'si 5 saniyenin altında çözebilir!

Optik illüzyonlar son dönemde sosyal medyada çok popüler hale geldi ve gerçekten eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra beynini çalıştırmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. "37 sayısıyla dolu fotoğrafta 73 sayısını bulabilir misin?" gibi sorusu bu illüzyonda sizlere yönlendiriliyor. Bu soru birçok insanın ilk başta ters köşe olmasına neden olabiliyor. Ancak birkaç dakika sonra dikkatli bir şekilde bakarsanız 37 rakamının içindeki 73'ü bulmanız mümkün olacak.