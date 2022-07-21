3600 detayı birçok kişinin emekliliğini öne çekecek! 50 yaşında emeklilik müjdesi! 15 yıl kesintisiz çalışanlara ise...

Emeklilik konusu ile ilgili her geride bıraktığımız gün yeni tartışmalar gündeme geliyor. Son senelerde hükümetin de bu alanda yaptığı yeni çalışmalar ilgi çekiyor. Bu çalışmalar arasında öne çıkan uygulamalardan biri ise tarih şartının sağlanması ile 3.600 prim günü ile 15 senelik hizmet süresinin tamamlanması ile elde edilen emeklilik hakkı oldu. 50 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesini gerçekleştiren bu alternatif kapsamında belirli şartların sağlanması gerekecek. İşte 50 yaşında emekli olmanın formülü...