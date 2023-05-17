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3,5,7,9 kilo birden vermek artık mümkün... 30 yöntemle hayatınız değişsin! 'Kilo veremiyorum' diyenlere özel liste!

Kilo vermek, birçok kişi için zorlu bir mücadele olabilir. Ancak doğru yöntemleri uygulayarak, istenilen kiloya ulaşmak mümkündür. Eğer bir türlü kilo veremiyor ve motivasyonunuzu yüksek tutmakta zorlanıyorsanız, işte size özel bir liste! Bu kurallara uyar uymaz nasıl zayıfladığınıza inanamayacaksınız. Kilo vermek için en önemli adımlardan biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Fast food ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Öğünlerinizi düzenli olarak tüketin ve porsiyon kontrolü yapın. Yeterli miktarda protein, lif, vitamin ve mineral içeren besinleri tercih edin.

takvim.com.tr
17.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:20
3,5,7,9 kilo birden vermek artık mümkün... 30 yöntemle hayatınız değişsin! ’Kilo veremiyorum’ diyenlere özel liste!

Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsanız bunun altında yatan ciddi sorunlar olbilir. Ya da bazı noktalarda hata yapıyor olabilirsiniz. Yaz aylarına fit girmek isteyenlere en hızlı kilo verdirecek tavsiyeleri derledik. Bu 30 kurala uyduğunuzda yağlarınızın nasıl eridiğinde inanamayacaksınız. İşte kilo verdiren yöntemler...

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3,5,7,9 kilo birden vermek artık mümkün... 30 yöntemle hayatınız değişsin! ’Kilo veremiyorum’ diyenlere özel liste!

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN 30 KURAL

Çok düşük kalorilerle beslenmeyin.

3,5,7,9 kilo birden vermek artık mümkün... 30 yöntemle hayatınız değişsin! ’Kilo veremiyorum’ diyenlere özel liste!

Yağ alımını çok düşük tutmayın.

3,5,7,9 kilo birden vermek artık mümkün... 30 yöntemle hayatınız değişsin! ’Kilo veremiyorum’ diyenlere özel liste!

Geç saatlerde yemek yemeyin.

3,5,7,9 kilo birden vermek artık mümkün... 30 yöntemle hayatınız değişsin! ’Kilo veremiyorum’ diyenlere özel liste!

Daha çok spor yapın, daha çok kalori yakın.

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