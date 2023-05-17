3,5,7,9 kilo birden vermek artık mümkün... 30 yöntemle hayatınız değişsin! ’Kilo veremiyorum’ diyenlere özel liste!

Ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsanız bunun altında yatan ciddi sorunlar olbilir. Ya da bazı noktalarda hata yapıyor olabilirsiniz. Yaz aylarına fit girmek isteyenlere en hızlı kilo verdirecek tavsiyeleri derledik. Bu 30 kurala uyduğunuzda yağlarınızın nasıl eridiğinde inanamayacaksınız. İşte kilo verdiren yöntemler...