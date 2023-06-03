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35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın! Yaptırmayan bin pişman olur

Yaptırmayan bin pişman olur! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın- 2023 yılında ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme işlemleri önemli bir konu haline gelmiştir. Geçerlilik süresi azalmaya başlayan ehliyet sahipleri, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini merak etmektedirler. Türkiye'de ehliyet yenileme işlemleri, sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirmek, güncel trafik mevzuatını takip etmek ve sürüş yeteneklerini gözden geçirmek amacıyla düzenli olarak yapılmaktadır. Ehliyetlerin belirli bir süre sonra yenilenmesi, sürücülerin trafik güvenliği ve toplumun genel güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

03.06.2023 09:44 - Son Güncelleme: 03.06.2023 09:44
35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın! Yaptırmayan bin pişman olur

Ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme işlemleri, mevcut ehliyetlerinin süresi dolmaya başladığında gerçekleştirilmesi gereken bir prosedürdür. Eski tip ehliyetlere sahip olan sürücüler, mutlaka yeni tip ehliyetlerle değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, belirli bir süre içerisinde ehliyetlerini yenilemeyenlere cezai işlem uygulanabilir.

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35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın! Yaptırmayan bin pişman olur

Ehliyet Yenileme İşlemi İçin Randevu Alma

Yeni tip sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar, randevu alma işlemiyle başlamalıdır. Randevu alma işlemi için ALO 199'u arayabilir, "ALO 199 Mobil Uygulama"yı kullanabilir ya da "nvi.gov.tr" adresini ziyaret edebilirler. Bu platformlar üzerinden randevu alınarak, nüfus müdürlüklerinde ehliyet değişimi gerçekleştirilebilir.

35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın! Yaptırmayan bin pişman olur

Ehliyet Yenileme İşlemi İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı: Kimlik doğrulama için gereklidir.

35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın! Yaptırmayan bin pişman olur

Sürücü sağlık raporu: Sürücünün fiziksel sağlık durumunu gösterir.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf: Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf için gereklidir.

35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın! Yaptırmayan bin pişman olur

Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa): Acil durumlarda gerekli olabilecek bir bilgidir.

Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması: Yenileme işlemi için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

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