35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın! Yaptırmayan bin pişman olur

Ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme işlemleri, mevcut ehliyetlerinin süresi dolmaya başladığında gerçekleştirilmesi gereken bir prosedürdür. Eski tip ehliyetlere sahip olan sürücüler, mutlaka yeni tip ehliyetlerle değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, belirli bir süre içerisinde ehliyetlerini yenilemeyenlere cezai işlem uygulanabilir.