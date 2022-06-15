3404’e kısa SMS göndermeniz yeterli! 18 yaş üstü tüm vatandaşlara, 1000 TL’lik geri ödemesiz para desteği müjdesi!

Halk Bankası'ndan Müşterilerine Hediye Para Desteği!

Her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de hem müşterileri hem de potansiyel müşterileri için birbirinden avantajlı kampanyalar geliştirmeye devam eden Halk Bankası, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak masrafları artmış olan mevcut müşterileri için yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu.