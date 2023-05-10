34 yıl öncesinden nokta atışı yapmışlar! Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı! "2024 yılına girdiğimiz an..."
Dünyanın en uzun soluklu dizileri arasında yer alan The Simpson son gelişmelerin ardından yine gündeme geldi. Bilindiği üzere The Simpson dizisi sürekli kehanetleriyle gündeme geliyor. Bu kapsamda dizide 2024 kehanetleri insanlar tarafından merak ediliyor. Simpsonlar bu kez yine ters köşe yaptı. Simpsonlar'ın 2024 kehanetleri şoke edecek türden. Dizi yine öyle şeyler tahmin etti ki duyanlar şaşırıp kalacak.
10.05.2023 14:33 - Son Güncelleme: 10.05.2023 14:33
The Simpsons uzun soluklu bir Amerikan animasyon televizyon dizisi olarak tarihe geçti. Dizinin senaryosunda yer alan bazı olayların gerçekleşmesi, izleyicileri şaşırttı ve komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Simpson dizisinin 2023 kehanetlerini ise duyan şaştı kaldı. Dünya genelinde enflasyon ve ekonomik krizler dikkat çekerken dizinin bir repliği gündeme geldi. İnsanlar bu kapsamda dizinin 2024 yılına dair kehanetlerini mercek altına aldı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasını bilen Simpsonlar Trump'ın 2024'te yeniden aday olacağını 2015 yılındaki bir bölümünde bilmiş.