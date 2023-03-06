325 kişiden 1'inin bile geçemediği IQ testi! 17'de 15 yapan tüm rakiplerini ekarte ediyor!
Optik illüzyonlar görsel algıda meydana gelen yanılsamalar olarak biliniyor. Bu yanılsamalar beynin gözlerden gelen bilgiyi işlemesi sırasında meydana geliyor. Son olarak sosyal medyada viral olmayı başarmış testleri sizinle paylaşıyoruz. Bu testte yer alan 17 görseldeki gizli objeleri bulanların son derece zeki olduğu söyleniyor. Bu bağlamda gözlem becerilerinizi test etmeniz için 17 resimden oluşan bir test hazırladık.
06.03.2023 09:27 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:27
325 kişiden 1'i bile geçemedi. Güçlü zihinleri çözen IQ testinde 17'de 15 yapanın tüm rakiplerini ekarte ediyor. Optik illüzyonlar gerçek görüntülerin yanılsama yaratması veya görsel verilerin yanlış algılanması sonucu oluşuyor. Bugün sizlerle paylaştığımız bu IQ testinde gizli figürleri bulmanız gerekiyor. Toplamda 17 resimden oluşan bu testi başarıyla tamamlayan kişilerin tüm rakiplerini ekarte ettiği söyleniyor. Şimdi gözlem gücünüzü değerlendirmek için gizli objeyi bulun.