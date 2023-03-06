325 kişiden 1’inin bile geçemediği IQ testi! 17’de 15 yapan tüm rakiplerini ekarte ediyor!

325 kişiden 1'i bile geçemedi. Güçlü zihinleri çözen IQ testinde 17'de 15 yapanın tüm rakiplerini ekarte ediyor. Optik illüzyonlar gerçek görüntülerin yanılsama yaratması veya görsel verilerin yanlış algılanması sonucu oluşuyor. Bugün sizlerle paylaştığımız bu IQ testinde gizli figürleri bulmanız gerekiyor. Toplamda 17 resimden oluşan bu testi başarıyla tamamlayan kişilerin tüm rakiplerini ekarte ettiği söyleniyor. Şimdi gözlem gücünüzü değerlendirmek için gizli objeyi bulun.