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32 yıl önceden bu günü bilmişler! Simpsonlar 2024 kehanetleri! 2026 yılında dolar yerine...

The Simpsons'un bir bölümünde ortaya çıkan dolar detayı görenleri şoke etti. Kehanetleriyle ünlü dizinin bu bölümünde ise doların hiçbir değerinin kalmayacağı belirtiliyor. İşte The Sipmsons dizisinin 2024 kehanetleri ve doların değer kaybedeceği o tarih.

takvim.com.tr
25.04.2023 09:50 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:50
32 yıl önceden bu günü bilmişler! Simpsonlar 2024 kehanetleri! 2026 yılında dolar yerine...

The Simpson dizisinde yer alan bölümler günümüzde bir bir ortaya çıkıyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan bir video görenleri şaşkınlığa uğrattı. The Simpsons'un bir bölümünde doların tamamen değersizleşeceğine ve onun yerine sanal para kullanılacağına vurgu yapılıyor. Günümüzde birçok tahmini ortaya çıkan The Simpsons dizisinin yeni kehaneti oldukça konuşuluyor. Peki, Simpsonlar 2024 kehanetleri neler? The Simpsons dolar değersizleşecek mi? İşte 2024 yılında yaşanması beklenen olaylar...

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32 yıl önceden bu günü bilmişler! Simpsonlar 2024 kehanetleri! 2026 yılında dolar yerine...

Dizinin gündem olan o bölümünde yere düşen doları kimsenin almadığı görülüyor. Yerde dolar gören herkes "Bu eski bir oyun" ve "Bu oyunu yemem." ifadelerini kullanıyor.

32 yıl önceden bu günü bilmişler! Simpsonlar 2024 kehanetleri! 2026 yılında dolar yerine...

Ayrıca dizide yer alan ipuçlarından yola çıkanlar peş peşe tahminlerini sıraladı. Buna göre doların 2026 yılında değerini tamamen kaybedeceği ve onun yerine sanal para kullanılacağı belirtiliyor.

32 yıl önceden bu günü bilmişler! Simpsonlar 2024 kehanetleri! 2026 yılında dolar yerine...

2026 yılında gerçekleşmesi beklenen bu olayın yanı sıra Türk lirasının değerine değer katacağı ve en önemli para birimleri arasında yer alacağı iddia ediliyor.

32 yıl önceden bu günü bilmişler! Simpsonlar 2024 kehanetleri! 2026 yılında dolar yerine...

Bölümü izleyenlerin azınlık bir kısmı ise bölümün bu durumla alakası olmadığını savunuyor. Dizinin bu bölümünde Bart simpson dolara ip bağlıyor ve saklanıyor. Doları görenlerin eğilip almamalarının sebebinin Bart Simpson'un oyununun fark edilmesi olarak açıklanıyor.

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