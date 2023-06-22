3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay

Deneyde, her bir bilim insanı kendi verilerini kullanarak Vocal Tract Organ adlı bir aygıtla yapay bir gırtlak sesi oluşturdu. Farklı verilerden yola çıkıldığı için her bir deney sonucunda elde edilen ses de farklı oldu. Ancak ortaya çıkan sonuç, İngilizce'deki "bed" ya da "bad" kelimelerine benzeyen tek hecelik bir sesten ibaret oldu. Bu durum, deneyin sonuçlarını merakla bekleyenleri biraz hayal kırıklığına uğrattı.