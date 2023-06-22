3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay
Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini merak eden bilim insanları, İngiltere'deki York Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri ilginç bir deney ile bu soruya cevap aradılar. Bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) gibi teknolojileri kullanan araştırmacılar, mumyaların seslerini taklit etmeye çalıştılar. Ancak elde ettikleri sonuçlar, bekledikleri gibi olmadı.
22.06.2023 14:22 - Son Güncelleme: 22.06.2023 14:22
Deneyde, her bir bilim insanı kendi verilerini kullanarak Vocal Tract Organ adlı bir aygıtla yapay bir gırtlak sesi oluşturdu. Farklı verilerden yola çıkıldığı için her bir deney sonucunda elde edilen ses de farklı oldu. Ancak ortaya çıkan sonuç, İngilizce'deki "bed" ya da "bad" kelimelerine benzeyen tek hecelik bir sesten ibaret oldu. Bu durum, deneyin sonuçlarını merakla bekleyenleri biraz hayal kırıklığına uğrattı.