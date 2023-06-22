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3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay

Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini merak eden bilim insanları, İngiltere'deki York Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri ilginç bir deney ile bu soruya cevap aradılar. Bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) gibi teknolojileri kullanan araştırmacılar, mumyaların seslerini taklit etmeye çalıştılar. Ancak elde ettikleri sonuçlar, bekledikleri gibi olmadı.

takvim.com.tr
22.06.2023 14:22 - Son Güncelleme: 22.06.2023 14:22
3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay

Deneyde, her bir bilim insanı kendi verilerini kullanarak Vocal Tract Organ adlı bir aygıtla yapay bir gırtlak sesi oluşturdu. Farklı verilerden yola çıkıldığı için her bir deney sonucunda elde edilen ses de farklı oldu. Ancak ortaya çıkan sonuç, İngilizce'deki "bed" ya da "bad" kelimelerine benzeyen tek hecelik bir sesten ibaret oldu. Bu durum, deneyin sonuçlarını merakla bekleyenleri biraz hayal kırıklığına uğrattı.

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3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay

Araştırmanın öncülerinden John Schofield, bu çalışmayı neden yaptıklarını "Geçmişte var olan bir sesi yeniden ortaya çıkarabilir miyiz?" sorusuyla açıklıyor.

3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay

Schofield, o dönemdeki kültürü daha iyi anlamak ve insanların geçmişle iletişim kurabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bu deneyi gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Bu tür çalışmaların, müzelerde ve tarihi mekanlarda geçmişle bağlantı kurmaya yönelik deneyimleri artırabileceğini ifade ediyor.

3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay

Bilim insanları, bu deneyin ilk hedeflerine ulaşmış durumda. Bir sonraki aşamada ise bir kelime ya da cümle oluşturabilecek seviyede daha gerçekçi sesler elde etmeyi hedefliyorlar.

3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay

Schofield, Nesyamun gibi mumyalanan firavunlara ait vücutların 3000 yıldır korunduğunu ve yumuşak dokularının hala var olduğunu belirtiyor. Bu nedenle ileride, bu mumyalardan elde edilen sesleri daha gerçekçi bir şekilde taklit edebilmeyi umuyor.

3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay

Bu çalışma, tarihi figürlerin seslerinin canlandırılması konusunda ilginç bir adım oluştururken, daha fazla araştırma ve geliştirme gerektiren bir konu olarak da dikkat çekiyor.

3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları tabuları yıktı! İnanılmaz olay
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