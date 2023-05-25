30 yıl önce tek tek uyarmışlar! The Simpsons yine şoke etti! 2024'e girer girmez bunlar olacak! 9 ay içerisinde...
The Simpsons dizisinin 2024 kehanetleri ortaya çıktı. Amerikan animasyon dizisi 34 yıllık sürecinde birçok tahminiyle gündeme geliyor. Dizide geçen olayların daha sonra gerçek hayatta da meydana gelmesi diziye olan ilgiyi büyük oranda arttırdı. Bu nedenle çok fazla komplo teorisi ortaya atılıyor. Son olarak dizinin 2024 yılına dair bazı kehanetleri sosyal medyada gündem oldu.
25.05.2023 15:10 - Son Güncelleme: 25.05.2023 15:47
Koronavirüsten ikiz kulelere kadar birçok olayı bilen The Simpsons dizisi 2024 kehanetleriyle gündeme geldi. Diziye göre yeni yılın ilk aylarında olacakların paylaşılmaısyla sosyal medyada büyük ilgi çekti. İşte The Simpson'un 2024 kehanetleri...
İŞTE 2024'ÜN İLK YILINDA OLACAĞI İDDİA EDİLEN KEHANETLER...
-ABD ile Çin arasındaki nükleer savaş
-Exploration Inc'in 2026 yılına kadar insanları gezegeni kolonileştirmeleri için göndermesi.
-Şirketlerin çevresel bir facia oluşturacağı ve bu oluşan faciadan korunmak için bir kubbe kurulacağı
-2024 seçimlerini Donald Trump'ın kazanacağını
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasını bilen Simpsonlar Trump'ın 2024'te yeniden aday olacağını 2015 yılındaki bir bölümünde bilmiş.