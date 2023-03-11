30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz! Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi...
İnternette optik bulmacalar ve resimli bulmacalar son derece popüler oldu. Eğlenceli olması nedeniyle kişilerin zekası hakkında pek çok şey ortaya koyar. IQ'nuzu değerlendirebilen ve kişiliğinizin farklı yönlerini ortaya çıkarabilen yeni bir görselle karşınızdayız. İnsanların sadece %2'si resimdeki banyonun içine gizlenmiş kulaklıkları 30 saniye içinde fark edebiliyor.
11.03.2023 10:50 - Son Güncelleme: 11.03.2023 10:52
Optik illüzyonlar sadece beyninize harika bir egzersiz sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda göz el koordinasyonunuzu ve odaklanma seviyenizi de geliştirir. Sabun, diş fırçası, deterjan ve saç kurutma makinesinin yer aldığı bir banyo görüntüsü şu sıralar internette trend olmayı başardı. Burada sizlerden gizlenmiş kulaklığı bulmanız isteniyor. Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi görülüyor ve testi paylaşan sayfa 30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyor.
İnsanların sadece %2'sinin bu resimde gizlenmiş kulaklıkları görebildiği söylendi. Şimdi aramaya başlayalım.