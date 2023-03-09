30 saniye süreniz başladı! Deneyenlerin %74’ü başarısız oldu! Salondaki 6 kelimeyi bulan resmen akıl küpü...

Son aylarda çok ilgi gören içerikler arasında görsel bulmacalar yer aldı. Sizinle bugün paylaştığımız resimli bulmacada altı gizli kelimeyi bulmalısınız. Cevap hemen önünüzde duruyor gibi gözükse de benzer renklerin ve hassas yazı vuruşlarının kombinasyonu işinizi zorlaştırıyor. Burada size pizzacıdaki 6 saklı kelimeyi bulabilir misin sorusu yöneltiliyor. Süre dolmadan bulan başarılı olurken deneyenlerin yüzde 74'ü işin içinden çıkamadı.