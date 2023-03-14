30 kişi aynı anda yüklendi başaramadı! Zihin zorlayan IQ TESTİ! Resimdeki CİVCİV nerede?

30 kişi aynı anda yüklendi başaramadı. Zihin zorlayan IQ testi geldi. Resimdeki civciv nerede sorusu sizlere yöneltiliyor. Bugün sizlere bir çiftlikte hayvanların arasında civcivi bulmanız gereken bir optik illüzyon bulduk. Bu görsel görüşünüzün ne kadar keskin olduğunu test etmek için bir zeka oyunu olarak hazırlanmıştır. Bulmaca internet kullanıcılarını tavuğun çiftliğin içindeki kayıp civcivini görmeye davet ediyor. Şimdi sizlerden bir çiftliğin resmedildiği bu görselde civcivleri bulmanızı istiyoruz.