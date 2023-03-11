Vav TV İzle
Haberler Trend 30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...

30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...

Kıbrıs tatlısı tarifi son zamanlarda merak ediliyor. Ramazan ayına sayılı günler kala lezzetli ramazan ayı tatlı tarifleri için araştırmalar hızlandı. Hafif şerbetli tatlılar arasında en çok sevilen Kıbrıs tatlısı için orijinal tarifi sizler için derledik. İşte iftar sofralarınızı şenlendirecek Kıbrıs tatlısı tarifi...

takvim.com.tr
11.03.2023 10:18 - Son Güncelleme: 11.03.2023 10:18
30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...

Kıbrıs tatlısı tarifi hafif oluşuyla ve tadına doyum olmayan lezzetiyle merak ediliyor. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Siz de sofranızın çıtasını yükseltmek ve misafirlerinizi kendinize hayran bırakmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. İşte meşhur Kıbrıs tatlısı tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...

KIBRIS TATLISI NERENİN?

Kıbrıs'a özgü hafif ve lezzetli bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı, Rum tatlısı olarak da biliniyor.

30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...

Bu tatlının yapımı da çok kolay. Ayrıca içinde buğday unu yerine galeta unu kullanıldığından kalorisini de düşürüyor.

30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...

KIBRIS TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

🌰 3 adet yumurta

🌰 Yarım su bardağı şeker

🌰 Yarım su bardağı sıvı yağ

🌰 1 su bardağı galeta unu

🌰 1paket kabartma tozu

🌰 1 su bardağı kırılmış ceviz

🌰 İsteğe göre 1 su bardağı Hindistan cevizi veya fındık

30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...

Kreması için

🌰 1 litre süt

🌰 1 su bardağı nişasta

🌰 Yarım su bardağı şeker

🌰 1 paket vanilya

🌰 1 paket krem şanti

SON DAKİKA