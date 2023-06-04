30, 40, 50 net kaç puan? Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS PUAN HESAPLAMA MOTORU MEB! 250, 300, 350, 400 puanla hangi liseye gidilir? İstanbul, Ankara...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrenciler, sınav performanslarına bağlı olarak hangi puana karşılık gelen liselere yerleştirilebileceklerini merak etmektedir. Bu konuda öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS Puan Hesaplama Motoru hizmete sunulmuştur. Bu araç, öğrencilerin sınav netlerine göre tahmini puanlarını hesaplamalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenciler, arama motorları üzerinden "20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net kaç puan eder?" gibi sorularla LGS puanlarını öğrenmek istemektedir. Ancak liselere yerleştirme süreci, sadece net sayısına dayalı olarak gerçekleşmemektedir. Sınavın zorluk derecesi, öğrenci sayısı ve liseler arasındaki rekabet gibi faktörler de göz önünde bulundurulmaktadır.
04.06.2023 15:40 - Son Güncelleme: 04.06.2023 15:40
LGS BARAJ PUANI KAÇ? LGS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?
İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.
2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.
KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?
25, 300, 350 puanla hangi liseye gidilebileceğini öğrenmek için 2022 yılının taban yerleşme puanlarına bakmak gerekiyor. İşte, il il taban ve tavan puanları...
2022 YILININ TABAN-TAVAN PUANLARI