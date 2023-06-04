30, 40, 50 net kaç puan? Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS PUAN HESAPLAMA MOTORU MEB! 250, 300, 350, 400 puanla hangi liseye gidilir? İstanbul, Ankara...

LGS BARAJ PUANI KAÇ? LGS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.